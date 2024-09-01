Опубликован новый тизер сериала «Это всё Агата» от Marvel — премьера 19 сентября

Компания Marvel опубликовала новый тизер сериала «Это всё Агата». В ролике приняли участие актёры шоу, которые рассказали о своих персонажах в проекте. Также авторы показали ряд кадров со съёмок проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel.

«Это всё Агата» расскажет о могущественной ведьме Агате Харкнесс, которую впервые показали в проекте «Ванда/Вижн», вышедшем в 2021 году. Ещё в актёрский состав вошли Дебра Джо Рапп, Сашир Замата, Джо Лок и другие. Шоураннером проекта выступила Жаклин Шеффер, работавшая над «Ванда/Вижн».

Премьера первых двух эпизодов сериала «Это всё Агата» состоится 19 сентября в стриминговом сервисе Disney+. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по четвергам, финал состоится 7 ноября.