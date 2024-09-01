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В порте Bloodborne для ПК появился звук и текстуры

В порте Bloodborne для ПК появился звук и текстуры
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В начале июля энтузиасту GeorgeMoralis удалось запустить культовую Bloodborne на ПК с помощью эмулятора shadPS4. Тогда в игре было множество проблем: присутствовал странный красный фильтр, была возможность запустить только главное меню с редактором персонажа и так далее.

Всё это время пользователь работал не покладая рук, поэтому в новую версию порта уже можно полноценно играть вместе с работающим звуком.

Видео доступно на YouTube-канале GeorgeMoralis. Права на видео принадлежат GeorgeMoralis/Sony.

Судя по ролику, Bloodborne выдаёт на ПК стабильные 60 FPS с редкими просадками до 20-30 кадров в секунду. Однако порт до сих пор не избавился от ряда визуальных багов: то у текстур объектов меняется цвет, то модельки противников начинают неестественно отображаться.

Когда GeorgeMoralis закончит работу над портом Bloodborne, пока неизвестно.

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