Опубликованы первые концепт-арты Borderlands 4 — релиз в 2025 году

На прошлой неделе компания 2K Games анонсировала новую номерную часть игры по популярной франшизе — Borderlands 4. Теперь разработчики проекта из студии Gearbox Software показали концепт-арты тайтла, на которых изображены различные футуристические локации.

Действия Borderlands 4 развернутся на новой планете с другими главными героями. По заверениям авторов, в четвёртой части также будет присутствовать традиционный для серии юмор. Что касается сюжета, то его коллектив собирается сделать насыщенным и с акцентом на развитии персонажей.

Borderlands 4 выйдет в 2025 году, однако точная дата пока не раскрывается. Страница игры уже появилась в Steam. Там указано, что Borderlands 4 получит русский перевод, хотя и без озвучки.

Концепт-арты

Фото: Gearbox Software

Фото: Gearbox Software

Фото: Gearbox Software