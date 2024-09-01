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Опубликованы первые концепт-арты Borderlands 4 — релиз в 2025 году

Опубликованы первые концепт-арты Borderlands 4 — релиз в 2025 году
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На прошлой неделе компания 2K Games анонсировала новую номерную часть игры по популярной франшизе — Borderlands 4. Теперь разработчики проекта из студии Gearbox Software показали концепт-арты тайтла, на которых изображены различные футуристические локации.

Действия Borderlands 4 развернутся на новой планете с другими главными героями. По заверениям авторов, в четвёртой части также будет присутствовать традиционный для серии юмор. Что касается сюжета, то его коллектив собирается сделать насыщенным и с акцентом на развитии персонажей.

Borderlands 4 выйдет в 2025 году, однако точная дата пока не раскрывается. Страница игры уже появилась в Steam. Там указано, что Borderlands 4 получит русский перевод, хотя и без озвучки.

Концепт-арты

Фото: Gearbox Software

Фото: Gearbox Software

Фото: Gearbox Software

Фото: Gearbox Software

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