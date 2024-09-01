Расписание выхода сериала «Комбинация» с Никитой Кологривым
Премьера первого эпизода сериала «Комбинация» с Никитой Кологривым состоится уже 3 сентября. Шоу расскажет о творческом пути участниц группы «Комбинация» Татьяны Ивановой, Алёны Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой. Группа была создана в 1988 году в Саратове и получила большую популярность в начале 1990-х годов благодаря хитам Russian Girls, American Boy, «Не забывай» и «Бухгалтер».
В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — новые серии будут выходить в стриминговом сервисе Wink каждую неделю. Финал состоится 21 октября.
Расписание выхода сериала «Комбинация» в России
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|3 сентября
|2-я серия
|9 сентября
|3-я серия
|16 сентября
|4-я серия
|23 сентября
|5-я серия
|30 сентября
|6-я серия
|7 октября
|7-я серия
|14 октября
|8-я серия
|21 октября
Материалы по теме
Комментарии