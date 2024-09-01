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Сериал Комбинация (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Комбинация» с Никитой Кологривым
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Премьера первого эпизода сериала «Комбинация» с Никитой Кологривым состоится уже 3 сентября. Шоу расскажет о творческом пути участниц группы «Комбинация» Татьяны Ивановой, Алёны Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой. Группа была создана в 1988 году в Саратове и получила большую популярность в начале 1990-х годов благодаря хитам Russian Girls, American Boy, «‎Не забывай»‎ и «Бухгалтер».

В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — новые серии будут выходить в стриминговом сервисе Wink каждую неделю. Финал состоится 21 октября.

Расписание выхода сериала «Комбинация» в России

ЭпизодДата выхода
1-я серия3 сентября
2-я серия9 сентября
3-я серия16 сентября
4-я серия23 сентября
5-я серия30 сентября
6-я серия7 октября
7-я серия14 октября
8-я серия21 октября
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