Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» превысили 100 млн рублей

Сборы мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» превысили 100 млн рублей
Комментарии

1 сентября сборы мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» в кинотеатрах России превысили 100 млн рублей. Для достижения такого результата анимационной картине понадобилась пара дней — премьера состоялась 29-го числа.

Фото: «Фонд Кино»

Ранее предпродажи билетов на ленту составили приличные 4,2 млн рублей. Новинка показала лучший результат в сравнении со множеством других мультфильмов: «Финник», «Маша и медведь в кино: Скажите «Ой!» и «Три богатыря. Ни дня без подвига».

Сюжет «Возвращения домой» рассказывает о намерениях Лунтика снова оказаться на Луне, чтобы найти маму. В этом малышу помогут друзья — Кузя, Пчелёнок, Вупсень и Пупсень, бабочка Элина и другие. Однако в истории появляется тайный злодей, который будет мешать друзьям достичь цели.

Материалы по теме
Лучшие семейные фильмы для детей и взрослых
Лучшие семейные фильмы для детей и взрослых
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android