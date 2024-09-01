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Анонсирован ремастер LEGO Harry Potter Collection с кучей улучшений

Анонсирован ремастер LEGO Harry Potter Collection с кучей улучшений
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1 сентября студия Double Eleven анонсировала ремастер сборника LEGO Harry Potter Collection. В обновлённую коллекцию игр будут входить две части, адаптирующие события всех восьми фильмов о Гарри Поттере.

Видео доступно на YouTube-канале Harry Potter. Права на видео принадлежат Warner Bros. Games.

Тайтлы получат усовершенствованный геймплей, визуальную составляющую, несколько дополнений, поддержку 4K и 60 FPS, а также ряд других улучшений. В LEGO Harry Potter Collection геймеры встретят знакомых по оригинальным фильмам персонажей, посетят Хогвартс, Азкабан и множество других культовых локаций.

Ремастер LEGO Harry Potter Collection выйдет 8 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Появится ли в игре поддержка русского языка, пока неизвестно.

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