Анонсирован ремастер LEGO Harry Potter Collection с кучей улучшений

1 сентября студия Double Eleven анонсировала ремастер сборника LEGO Harry Potter Collection. В обновлённую коллекцию игр будут входить две части, адаптирующие события всех восьми фильмов о Гарри Поттере.

Видео доступно на YouTube-канале Harry Potter. Права на видео принадлежат Warner Bros. Games.

Тайтлы получат усовершенствованный геймплей, визуальную составляющую, несколько дополнений, поддержку 4K и 60 FPS, а также ряд других улучшений. В LEGO Harry Potter Collection геймеры встретят знакомых по оригинальным фильмам персонажей, посетят Хогвартс, Азкабан и множество других культовых локаций.

Ремастер LEGO Harry Potter Collection выйдет 8 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Появится ли в игре поддержка русского языка, пока неизвестно.