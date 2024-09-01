Раскрыты характеристики смарфтона iQOO Z9 Turbo+

На этой неделе инсайдеры раскрыли характеристики будущего смартфона iQOO Z9 Turbo+. Девайс будет работать на процессоре SoC MediaTek Dimensity 9300 Plus и под управлением операционной системы Android 14.

Фото: iQOO

Также гаджет получит 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5К, частотой обновления 144 Гц и подэкранным оптическим сканером отпечатков пальцев. Производитель оснастит устройство аккумулятором ёмкостью 6000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 80 Вт.

Ко всему прочему фронтальная камера получит сенсор с разрешением 16 МП, а основная — датчики с разрешением 50 и 8 Мп.

Ожидается, что продажи смартфона iQOO Z9 Turbo+ стартуют до конца сентября, однако точная дата пока неизвестна. Остаётся нераскрытой и стоимость будущего девайса.