Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Медленные лошади» с Гари Олдманом

Уже 4 сентября состоится премьера двух первых эпизодов четвёртого сезона шпионского сериала «Медленные лошади». Шоу основано на романе «Хромые кони» Мика Геррона. Согласно синопсису, после провала тренировочного задания агент британской контрразведки MI5 Ривер Картрайт сослан в отдел «Медленные лошади» в «Слау Хаусе». Жизнь там проходит в скуке, пока отдел не оказывается втянутым в опасную авантюру, затеянную в главном управлении MI5.

В продолжение войдёт шесть эпизодов — новые серии будут выходить каждую неделю в стриминговом сервисе Apple TV+. Премьера финала состоится 2 октября.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Медленные лошади»