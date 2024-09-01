«Мы хотим пойти дальше»: владелец GR Gaming — о выходе команды с Дальнего Востока на RMR

Основатель и руководитель российской команды GR Gaming dupr1ce поделился с «Чемпионатом» своими эмоциями после выхода на RMR-стадию к чемпионату мира Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

dupr1ce напомнил, что GR Gaming стала первой командой с Дальнего Востока, которой удалось дойти до RMR через азиатские отборочные. Он также отметил, что коллектив провёл большую работу перед квалификациями.

Мы много тренировались в прошлом месяце, чтобы попытаться пройти квалификацию на этот RMR и исправить свои ошибки, и наша тяжёлая работа окупилась. Финал был близок, но мы знали, что можем получить место и заслуживаем играть на RMR.

Босс GR Gaming также рассказал об особенностях выступлений команд с Дальнего Востока на турнирах: главным препятствием становится высокий пинг до серверов Counter-Strike 2.

Нам довольно сложно играть в азиатских отборочных, учитывая, что пинг до серверов по умолчанию довольно высокий: он может варьироваться от 40-50 до серверов Токио и от 70 до 100+ до серверов Гонконга (всё ещё лучше, чем 150+ до серверов Европы, но всё равно довольно высокий).

Он также отметил, что организаторы турниров и отборочных чаще приглашают на свои соревнования коллективы из стран Азии.

Разрыв в навыках между командами Дальнего Востока России и другими командами в азиатских квалификациях на самом деле довольно мал, но в других странах (например, в Монголии) есть гораздо более серьёзные команды / организации, которые постоянно тренируются и имеют больше возможностей для приглашения на турниры. Команды с Дальнего Востока обычно не приглашают на эти азиатские турниры, независимо от того, занимают ли они высокие места в рейтингах HLTV, Valve или других.

dupr1ce также поделился дальнейшими планами коллектива:

Мы рады, что прошли RMR, но, конечно, мы хотим пойти дальше и пройти квалификацию на крупный турнир (надеемся, мы станем первой командой с Дальнего Востока России, которая будет играть на крупном турнире). Хотим поблагодарить всех за поддержку и будем усердно тренироваться, чтобы получить первые три квалификационных слота на крупный турнир.