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В продолжение шоу «Волшебники из Вэйверли Плэйс» с Селеной Гомес войдёт 21 эпизод

В продолжение шоу «Волшебники из Вэйверли Плэйс» с Селеной Гомес войдёт 21 эпизод
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Как сообщают журналисты издания The US Sun, в продолжение сериала «Волшебники из Вэйверли Плэйс» с Селеной Гомес войдёт 21 эпизод. Однако средний хронометраж серий пока не раскрывается.

Напомним, сюжет оригинального сериал крутился вокруг детей семьи Руссо: Алекс и её братьев Джастина и Макса за право стать единственным волшебником в своей семье. По достижении 18 лет только одному из детей будет позволено сохранить свои необычные способности.

Также в актёрский состав нового сериала войдут Мария Кэнелс-Баррера, Дэвид Делуис, Дженис ЛиЭнн Браун, Алкайо Тиле, Мими Джанопулос и другие. Подробности сюжета держатся в секрете.

Премьера сиквела состоится 29 октября в стриминговом сервисе Disney+. К сожалению, в России он недоступен.

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