Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Россиянин 9Class не выступит на The International 2024 — игрок не смог получить визу

Европейский киберспортивный клуб Tundra Esports сообщил, что выступит на чемпионате мира The International 2024 по Dota 2 с заменой: вместо россиянина Эдгара 9Class Налтакяна на четвёртой позиции выступит Мартин Saksa Саздов.

Причиной стали проблемы с документами: саппорт не смог получить шенгенскую визу для въезда в Копенгаген, где и пройдёт турнир.

Несмотря на все усилия, ситуация с визой 9Class не решилась, поэтому он не сможет принять участие в The International 2024. Не так мы всё планировали, и наше сердце разрывается из-за сложившейся с Эдгаром ситуации. Несмотря на испытания, мы будем делать всё возможное, чтобы 9Class и вы могли гордиться нами.

Ранее министр культуры Дании призвал ужесточить правила въезда в Данию для россиян.