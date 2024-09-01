Расписание выхода второго сезона сериала «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне
15 сентября состоится премьера первого эпизода продолжения криминального сериала «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне. Шоу повествует о Дуайте «Генерале» Манфреде — капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. Босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть. Создателями проекта выступили Тейлор Шеридан и Теренс Уинтер.
Во второй сезон войдёт шесть эпизодов — новые серии будут выходить каждую неделю в стриминговом сервисе
Paramount+. Премьера финала состоится 20 октября.
Расписание выхода второго сезона сериала «Король Талсы»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|15 сентября
|2-я серия
|22 сентября
|3-я серия
|29 сентября
|4-я серия
|6 октября
|5-я серия
|13 октября
|6-я серия
|20 октября
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