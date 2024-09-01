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Второй сезон сериала Король Талсы (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне
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15 сентября состоится премьера первого эпизода продолжения криминального сериала «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне. Шоу повествует о Дуайте «Генерале» Манфреде — капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. Босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть. Создателями проекта выступили Тейлор Шеридан и Теренс Уинтер.

Во второй сезон войдёт шесть эпизодов — новые серии будут выходить каждую неделю в стриминговом сервисе
Paramount+. Премьера финала состоится 20 октября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Король Талсы»

ЭпизодДата выхода
1-я серия15 сентября
2-я серия22 сентября
3-я серия29 сентября
4-я серия6 октября
5-я серия13 октября
6-я серия20 октября
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