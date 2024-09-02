Мультфильм «Лунтик: Возвращение домой» возглавил прокат России за уикенд

По данным издания Kinobusiness, мультфильм «Лунтик: Возвращение домой» стал лидером кинопроката России за минувшие выходные. По предварительным данным, лента собрала за уикенд более 115 млн рублей, в разы опередив конкурентов.

На втором месте оказался лидер прошлых выходных — ремейк «Ворона» с Биллом Скарсгардом собрал 43 млн рублей, доведя общую кассу фильма до 177 млн рублей. Замкнул тройку франко-бельгийский боевик «Ларго Винч: Гнев прошлого» с Джеймсом Франко — 21,4 млн рублей.

В пятёрку также вошли мультфильм «Как приручить бизона» (13,5 млн рублей) и отечественная фантастика «Пираты галактики Барракуда» (12,3 млн рублей). Таким образом, в топе за уикенд оказались три зарубежных фильма и две картины из России.