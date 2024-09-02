Магазин Google Play научился обновлять несколько приложений одновременно

Как обратило внимание издание Android Police, компания Google выпустила новый апдейт для магазина приложений Play Store. Отныне сервис может загружать и обновлять сразу несколько программ — вместо поэтапной установки в формате очереди.

Разработчики начали тестировать функцию параллельных обновлений в Google Play Store ещё в марте 2019 года. Спустя пять лет до пользователей гаджетов на Android наконец добралась одна из важнейших опций быстрого апдейта приложений, которую многие годы поддерживают устройства Apple — iPad, iPhone и Watch.

Сейчас патч постепенно добирается до большинства пользователей Android по всему миру. Некоторые юзеры сообщают, что апдейты действительно начали загружаться одновременно, однако установка всё равно происходит по очереди. Сама Google пока не комментировала выход столь важного обновления.