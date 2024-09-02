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Звезда «Гарри Поттера» Бонни Райт поделилась ожиданиями от перезапуска саги на HBO

Звезда «Гарри Поттера» Бонни Райт поделилась ожиданиями от перезапуска саги на HBO
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Британская актриса Бонни Райт поделилась своими ожиданиями от предстоящего сериала «Гарри Поттер» от HBO. Исполнительница роли Джинни Уизли в оригинальной саге с Дэниелом Рэдклиффом заявила, что очень ждёт новую экранизацию в том числе из-за увеличенного хронометража.

Райт призналась, что в своё время студии Warner Bros. приходилось отказываться от целых сюжетных линий, чтобы уместить основные события в адекватную для кинотеатров продолжительность. Именно поэтому из лент вырезали многое из книжного оригинала, включая эволюцию отношений Гарри и Джинни.

Так много всего я бы хотела увидеть в сериале «Гарри Поттер». Например, развитие отношений между Джинни и Гарри. В книгах есть нюансы, когда они начинают влюбляться друг в друга. Я о том, как её персонаж становится настоящим верным помощником Гарри, и о том, как она понимает и принимает его, осознавая, что она лучший партнёр для него. Я просто надеюсь, что мы увидим эволюцию Джинни — и многих других персонажей. Если бы мы только могли снять пятичасовые фильмы… В книгах так много героев, у которых есть моменты, которые мне нравятся — Невилл и Полумна, — поэтому я как фанат книг надеюсь увидеть больше.

Бонни Райт также дала совет будущим исполнителям главных ролей. Она посоветовала им быть раскрепощённее и увереннее в себе, стараясь показать нюансы героев в новом свете.

Премьера сериала «Гарри Поттер» состоится в 2026 году. Шоураннером проекта выступит сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер.

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