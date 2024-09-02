Известные стримеры начали возвращаться на Twitch после истечения контракта с YouTube

В начале сентября многие популярные стримеры начали возвращаться на Twitch спустя несколько лет. Дело в том, что их эксклюзивные контракты с YouTube истекли, поэтому они вновь могут вести трансляции на своих условиях.

Среди вернувшихся на Twitch стримеров уже оказались фанат шутеров TimTheTatman (6,9 млн фолловеров), популярный автор трансляций по Escape from Tarkov под ником DrLupo (4,5 млн фолловеров) и специализирующийся на Call of Duty ведущий Faze Swagg (2,1 млн фолловеров).

Пользователи форума ResetEra отметили, что даже спустя несколько лет пиковый онлайн на трансляциях у всех троих оказался выше именно на Twitch — несмотря на перерыв в несколько лет. Юзеры отмечают, что с точки зрения стримов сервис Amazon куда больше подходит для взаимодействия с аудиторией, нежели YouTube.

Интересно, что стримы сразу на нескольких площадках говорят об отсутствии эксклюзивных контрактов у популярных авторов контента. Вполне возможно, Google и Amazon перестали вкладываться в дорогие соглашения с популярными стримерами, которые ранее достигали сотен миллионов долларов.