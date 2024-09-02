«Чужой: Ромул» стал вторым самым кассовым фильмом в серии хорроров
По итогам очередного уикенда сборы фильма ужасов «Чужой: Ромул» превысили отметку в $ 285 млн. Хоррор уже окупил свои производственные затраты, которые оцениваются в $ 80 млн.
Таким образом, «Ромул» стал вторым самым кассовым фильмом в истории франшизы без учёта инфляции. Впереди только «Прометей», приквел серии, вышедший в 2012 году, с его $ 402 млн.
Аналитики отмечают, что новинке вряд ли удастся обогнать лидера топа — «Ромул» уже вышел в цифровых сервисах, а многие кинотеатры делают ставку на следующие кинорелизы.
Самые кассовые фильмы во франшизе «Чужой»
- «Прометей» (2012) — $ 402 млн.
- «Чужой: Ромул» (2024) — $ 285 млн.
- «Чужой: Завет» (2017) — $ 240 млн.
- «Чужой» (1979) — $ 184 млн.
- «Чужие» (1986) — $ 183 млн.
- «Чужой: Воскрешение» (1997) — $ 161 млн.
- «Чужой 3» (1992) — $ 159 млн.
Материалы по теме
Комментарии