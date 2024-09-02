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Вышел тизер сериала «Танго на осколках» с Юлией Снигирь — премьера скоро

Вышел тизер сериала «Танго на осколках» с Юлией Снигирь — премьера скоро
Аудио-версия:
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Онлайн-кинотеатр Kion представил тизер сериала «Танго на осколках». Премьера шоу состоится в стриминговом сервисе уже скоро.

Видео доступно на YouTube-канале kionru. Права на видео принадлежат Kion.

Шоу расскажет историю успешной бизнес-леди Норы, у которой внезапно умирает муж. Известие о смерти сопровождается не менее шокирующей информацией: у Вани была другая женщина. Он не только изменял жене, но и тайком занимался танго. Пытаясь разобраться в произошедшем, Нора сама отправляется в школу танго, которая сначала кажется ей сомнительным местом. Но постепенно именно этот красочный мир становится личным вызовом для Норы — он кардинально меняет её жизнь.

Главные роли в сериале сыграли Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»), Денис Шведов («Майор») и Анастасия Талызина («Кентавр»). Режиссёром выступил Сергей Сенцов («Физрук»), а сценарий написала Галина Мосалова («Культур-мультур»).

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