Футбольный симулятор UFL от Криштиану Роналду отложили до 5 декабря

Студия Strikerz опубликовала большое обращение на своём официальном сайте. Разработчики объявили о переносе бесплатного футбольного симулятора UFL сразу на три месяца: теперь игра выйдет на PS5 и Xbox Series лишь 5 декабря. Обладатели расширенного издания с внутриигровыми бонусами смогут начать игру 28 ноября.

Изначально футсим должен был поступить в продажу 12 сентября, однако авторы решили взять дополнительное время на полировку проекта.

Хотя мы могли бы выпустить игру 12 сентября, мы решили потратить больше времени, чтобы обеспечить наилучшие впечатления от игры. Мы понимаем, что не существует рецепта идеальной футбольной игры, но для нас важно, чтобы игра соответствовала нашим высоким стандартам и вашим ожиданиям.

UFL — будущий футбольный симулятор, который разрабатывает студия Strikerz с сотрудниками из стран СНГ. Одним из инвесторов игры выступил Криштиану Роналду, который вложил в футсим около $ 40 млн. Проект также доберётся до ПК, дата релиза станет известна позже.