Иэну Маккеллену предложили вернуться к роли Гэндальфа в новом «Властелине колец»

Британский актёр Иэн Маккеллен, известный по роли Гэндальфа во «Властелине колец» и «Хоббите», рассказал, что ему предложили вернуться к своей роли в грядущем фильме «Властелин колец: Охота на Голлума». Артист заявил, что не против вновь сыграть знаменитого волшебника — в свои 85 лет он продолжает сниматься в кино.

Маккеллен заявил, что ему предлагают сняться сразу в нескольких проектах, у которых пока нет ни сценария, ни примерных сроков производства. Актёр посоветовал студии Warner Bros. поторопиться, а пока он восстанавливается после недавнего падения со сцены театра.

Мне сказали, что будут ещё фильмы по «Властелину колец» и в них будет задействован Гэндальф. Они надеются, что я его сыграю. Когда? Я не знаю. Какой сценарий? Он ещё не написан. Так что им лучше поторопиться.

Премьера «Властелина колец: Охота на Голлума» состоится в 2026 году, главную роль сыграет Энди Сёркис, он же выступит режиссёром ленты. Съёмки должны начаться уже в следующем году.