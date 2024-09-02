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Team Spirit сыграет c Liquid, beastcoast и Aurora на групповом этапе The International 13

Организаторы чемпионата мира The International 2024 по Dota 2 огласили состав групп первого этапа. 16 команд-участниц будут поделены на четыре подгруппы.

Три российские команды попали в разные группы — 1win сыграет в квартете А, BetBoom Team — в подгруппе С, Team Spirit — в D.

Жеребьевка группового этапа The International 2024 (TI13) Фото: Valve

Состав групп на The International 2024

Группа А : 1win (Россия), Gaimin Gladiators (Европа), HEROIC (Юж. Америка), Xtreme Gaming (Китай).

: 1win (Россия), Gaimin Gladiators (Европа), HEROIC (Юж. Америка), Xtreme Gaming (Китай). Группа B : Cloud9 (СНГ), G2 x iG (Китай), Talon Esports (Азия), Tundra Esports (Европа).

: Cloud9 (СНГ), G2 x iG (Китай), Talon Esports (Азия), Tundra Esports (Европа). Группа C : BetBoom Team (Россия), nouns (С. Америка), Team Falcons (Ближний Восток), Team Zero (Китай).

: BetBoom Team (Россия), nouns (С. Америка), Team Falcons (Ближний Восток), Team Zero (Китай). Группа D: Aurora (Таиланд), beastcoast (Перу), Team Liquid (Швеция), Team Spirit (Россия).

Матчи группового этапа пройдут 4 и 5 сентября по системе «каждый с каждым», матчи состоятся в формате best-of-2 (две игры).

По результатам групповой стадии никто не вылетает. 1-е и 2-е места подгрупп выберут себе соперников по стыковому матчу — победители этих матчей отправятся в верхнюю сетку, а проигравшие — в нижнюю.