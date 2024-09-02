Расписание выхода сериала «Третье сентября» по песне Михаила Шуфутинского

Уже 2 сентября состоится премьера сериала «Третье сентября» по знаменитой песне Михаила Шуфутинского. Шоу расскажет историю Вити, который готовится жениться на своей возлюбленной Маше. На следующее после мальчишника утро герой просыпается с больной головой и частичной амнезией. Мужчина едет в загс, но перед регистрацией невеста неожиданно сбегает. Герой просит у судьбы возможность всё исправить и внезапно опять просыпается 3 сентября, в день своей свадьбы.
В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить в 21:00 с понедельника по четверг на ТНТ и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Финал состоится уже 5 сентября.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|2 сентября
|2-я серия
|2 сентября
|3-я серия
|3 сентября
|4-я серия
|3 сентября
|5-я серия
|4 сентября
|6-я серия
|4 сентября
|7-я серия
|5 сентября
|8-я серия
|5 сентября