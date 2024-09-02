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Сериал Третье сентября от ТНТ (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Третье сентября» по песне Михаила Шуфутинского
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Уже 2 сентября состоится премьера сериала «Третье сентября» по знаменитой песне Михаила Шуфутинского. Шоу расскажет историю Вити, который готовится жениться на своей возлюбленной Маше. На следующее после мальчишника утро герой просыпается с больной головой и частичной амнезией. Мужчина едет в загс, но перед регистрацией невеста неожиданно сбегает. Герой просит у судьбы возможность всё исправить и внезапно опять просыпается 3 сентября, в день своей свадьбы.

В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить в 21:00 с понедельника по четверг на ТНТ и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Финал состоится уже 5 сентября.

ЭпизодДата выхода
1-я серия2 сентября
2-я серия2 сентября
3-я серия3 сентября
4-я серия3 сентября
5-я серия4 сентября
6-я серия4 сентября
7-я серия5 сентября
8-я серия5 сентября
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