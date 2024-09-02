Все участники The International 2024 по Dota 2 прибыли на место проведения — в Копенгаген

Все 16 команд-участниц прибыли в Копенгаген для участия в чемпионате мира The International 2024 по Dota 2. Об этом сообщили организаторы турнира из Valve.

Таким образом, добраться до Дании не смог только один из 80 игроков: российский саппорт Tundra Esports Эдгар 9Class Налтакян не успел получить шенгенскую визу и был заменён на Мартина Saksa Саздова.

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Уже в среду, 4 сентября, команды проведут первые матчи групповой стадии. Жеребьёвка также состоялась сегодня утром — состав подгрупп можно узнать в отдельном материале по этой ссылке.

The International 2024 по Dota 2 пройдёт в Копенгагене с 4 по 15 сентября. Команды разыграют призовой фонд более $ 2,3 млн и титул лучшей пятёрки планеты по итогам сезона.