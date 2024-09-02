Вышел необычный тизер фантастического сериала «Подростки в космосе»

Онлайн-кинотеатр Wink представил тизер фантастического детектива «Подростки в космосе». Он выполнен в виде прямого включения с космической станции — с именами актёров по всему земному шару. Премьера шоу состоится уже скоро.

Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр Wink. Права на видео принадлежат Wink.

События «Подростков в космосе» развернутся в 2054 году, когда на Земле началась экологическая катастрофа. Группа подростков отправляется в космос, где она попытается найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Из 13 смельчаков, где каждый имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро.

Главные роли в сериале исполнили Денис Косиков («Оффлайн»), Святослав Рогожан («Трудные подростки»), Лев Зулькарнаев («Слово пацана: Кровь на асфальте»), Софья Аржаных («Цикады»), Николай Шрайбер («Лёд 2»), Давид Сократян («Неверные») и другие. Режиссёром выступил Митрий Семенов-Алейников («Вредная привычка»).

Постер «Подростков в космосе»