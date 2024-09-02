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«Ну что, праздник Доты?» Тренер 1win рассказал об организации The International 2024

Главный тренер российской команды 1win Тимур Ahilles Кульмухамбетов поделился первыми впечатлениями от организации The International 2024 по Dota 2.

Команда прилетела в Копенгаген сегодня ночью, при этом капитан команды swedenstrong прибыл ещё позже из-за пересадки во Франции.

Автобус встречал нас кайфовый, со светомузыкой. Практисы типа окей, но сидеть менеджеру или аналитику там особо негде. Спим по двое в комнате — для меня это грустно, ибо имеются проблемы со сном. Завтрак заценим уже завтра. Ну что, пацаны, праздник Доты?

Сегодня утром Ахиллес также рассказал о питании на турнире.

Выбор еды на завтрак есть. Не такой огромный, как на Elite League, но я не жалуюсь. Мне понравилось. Даже есть местные блюда с рыбой, которые я никогда не ел.

В групповой стадии 1win сыграет с Gaimin Gladiators, HEROIC и Xtreme Gaming. Матчи пройдут 4 и 5 сентября.