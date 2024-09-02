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Стартовал сериал «Третье сентября» по песне Шуфутинского — вышли первые две серии

Стартовал сериал «Третье сентября» по песне Шуфутинского — вышли первые две серии
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2 сентября в России состоялась премьера сериала «Третье сентября» по знаменитой песне Михаила Шуфутинского. Вышли первые две серии длительностью по 25 минут — их можно посмотреть на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Третье сентября» рассказывает историю Вити, который готовится жениться на своей возлюбленной Маше. На следующее после мальчишника утро герой просыпается с больной головой и частичной амнезией. Мужчина едет в загс, но перед регистрацией невеста неожиданно сбегает. Герой просит у судьбы возможность всё исправить и внезапно опять просыпается 3 сентября, в день своей свадьбы.

Всего в первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг в 21:00.

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