Раскрыты хедлайнеры первого этапа Всероссийского фестиваля цифрового спорта

21-22 сентября в Санкт-Петербурге стартует масштабный фестиваль киберспорта, который соберёт поклонников виртуального футбола, хоккея, автогонок и авиасимуляторов.

Сегодня организаторы раскрыли имена звёздных гостей. Лицом зоны футбола станет популярный блогер и комментатор GoodMax, известный как Максим Гутник, выступающий в поддержку «Кипербола» вместе с экс-капитаном сборной России Игорем Акинфеевым.

Хедлайнером зоны хоккея будет таинственный Hockey Stigg, который скрывает лицо под маской и продвигает хоккей через челленджи и трюки на своих каналах.

В зоне автогонок фанатов ждёт встреча с Пашей Kus-Kus Racing, ведущим канала Kus-Kus Racing, который завоевал популярность благодаря своим харизматичным и эмоциональным стримам.

Фестиваль в Санкт-Петербурге станет первым этапом Всероссийского тура, который охватит семь городов, включая Казань, Сочи и Москву. Гости смогут не только пообщаться со звёздами и получить автографы, но и сразиться с ними в виртуальных поединках. Регистрация для участия проходит через «Телеграм».