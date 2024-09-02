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Южная Корея начала своё расследование против «Телеграма» Павла Дурова

Южная Корея начала своё расследование против «Телеграма» Павла Дурова
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Полиция Южной Кореи объявила о начале собственного расследования относительно мессенджера «Телеграм». Приложение обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к преступлениям на сексуальной почве.

Руководитель местной полиции У Чжон Су отмечает, что руководство «Телеграма» отказалось делиться данными, необходимыми для расследования, — в их числе информация об аккаунтах.

Сейчас полиция проверяет чат-боты, создающие дипфейки, а также чаты с запрещёнными материалами. По данным ведомства, только с 26 по 29 августа было подано 88 заявлений, связанных с преступлениями сексуального характера с использованием дипфейков.

Владельца «Телеграма» Павла Дурова задержали во Франции в конце августа. После этого расследование против него и мессенджера также начали власти Евросоюза и шести стран мира — теперь этот список пополнила ещё и Южная Корея.

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