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Вышел русский трейлер фильма «Бемби» про известного оленёнка с реальными животными

Компания Capella Film представила русскоязычный трейлер фильма «Бемби. История жизни в лесу». Лента о приключениях молодого оленёнка выйдет в России 17 октября.

Авторы картины отмечают, что съёмки проходили при участии настоящих диких животных, проживающих в естественной среде своего обитания в национальном парке.

Видео доступно на YouTube-канале Capella Film. Права на видео принадлежат Capella Film.

Новая экранизация известной книги Феликса Зальтена расскажет о похождения Бемби и его друзей-животных — ворона, кролика и енота. Осенью оленёнка разлучают с матерью, после чего молодому герою приходится учиться жить самостоятельно, познавая мир вокруг.

Режиссёром фильма выступил Мишель Фесслер, ранее уже работавший над проектами с животными («Земля медведей», «Птицы 2»).