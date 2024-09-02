«Слишком свободным оказался»: глава МИД Сергей Лавров об аресте Павла Дурова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления перед студентами МГИМО прокомментировал арест Павла Дурова.

По мнению Лаврова, основатель мессенджера «Телеграм» проявил слишком много свободы, что не понравилось на Западе.

Вот смотрите, Павел Дуров: слишком свободным оказался, слишком медленно или вообще не слушал западных советов про так называемую модерацию своего детища.

Сергей Лавров также упомянул Марка Цукерберга, который после вызова в Сенат США согласился сотрудничать с властями. Глава МИД отметил, что контроль государства над соцсетями и интернет-ресурсами в последнее время только усилился, и ни одному крупному ресурсу не удаётся этого избежать.

Ранее о своём расследовании относительно «Телеграма» объявила полиция Южной Кореи.