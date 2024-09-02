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«Группы выглядят балансно»: комментатор 1ceN1ce о жеребьёвке The International 2024

«Группы выглядят балансно»: комментатор 1ceN1ce о жеребьёвке The International 2024
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Киберспортивный комментатор Даниил 1ceN1ce Халиков в беседе с автором «Чемпионата» оценил жеребьёвку группового этапа The International 2024 по Dota 2.

По словам кастера, квартеты получились сбалансированными и подойдут для «разогрева» участников.

Группы выглядят балансно. Учитывая формат групп, где никто не вылетает, а потом все месятся в бо3 матче за верхнюю или нижнюю сетку, то будет интересно взглянуть на форму команд в best-of-2 матчах, а потом уже заготовочки в bo3.

Отдельно 1ceN1ce выделил группу B, где выступят Cloud9, G2 x iG, Talon Esports и Tundra.

Группа B больше всего нравится, там каждый может выиграть у каждого. А фавориты, как и по ходу сезона — Falcons, Xtreme, Spirit, Liquid — наверное, в таком порядке до начала первых матчей. Всё-таки на «Инте» всегда образуется некая своя мета.
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