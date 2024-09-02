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В Windows 11 можно будет найти видео и аудио с помощью текста

В Windows 11 можно будет найти видео и аудио с помощью текста
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В одной из последних тестовых сборок Windows 11 появилось упоминание новой функции, которая с помощью ИИ поможет быстрее найти нужные видео и аудио-файлы на ПК. Об этом пишет издание Tom's Hardware.

Это будет инструмент, который с помощью нейросетей переводит все мультимедиа на компьютере пользователей в текст. После этого пользователь сможет найти файлы с помощью обычного текстового запроса в операционной системе — например, ключевой фразы в фильме или строчки из музыкальной композиции.

Пока функция недоступна даже тестерам, однако эксперты уверяют, что вскоре этот режим появится в отдельных сборках Windows 11. Когда поиск видео и аудио по тексту будет доступен обычным пользователям, пока неизвестно.

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