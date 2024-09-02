Вышел трейлер драмы «110» с Лизой Боярской и Полиной Цыгановой

Авторы драматического фильма «110» представили официальный трейлер проекта. Картину можно будет посмотреть в российских кинотеатрах с 12 сентября.

Сюжет ленты рассказывает о непростых отношениях матери и дочери. Конфликт созревает на почве скандала — мать ведёт расследование самоубийства, а девушка-подросток как одноклассница покойной видит в произошедшем свою вину.

Видео доступно на YouTube-канале «Киноафиша Трейлеры. Права на видео принадлежат кинокомпании «Вольга».

Главные роли в фильме «110» сыграли Елизавета Боярская («Адмиралъ», «Пять невест») и Полина Цыганова («Алиса не может ждать», «Юг»). На фестивале «Одна шестая» лента Ильи Михеева получила награду за лучший национальный игровой дебют.