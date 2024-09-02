Авторы Cyberpunk 2077 поздравили Киану Ривза с 60-летием

Разработчики Cyberpunk 2077 отметили известного актёра Киану Ривза — исполнителя роли Джонни Сильверхенда, которому сегодня исполнилось 60 лет.

Студия CD Projekt RED поздравила Ривза с юбилеем в соцсетях коротким сообщением и скриншотом с персонажем из игры.

Человек. Миф. Рокербой. Всего самого наилучшего единственному и неповторимому Киану Ривзу. Пусть ваш день будет таким же захватывающим, как у Джонни Сильверхенда!

Фото: CD Projekt RED

В начале августа стали известны подробности о кинофраншизе «Джон Уик», главную роль в котором играет Киану Ривз. Так, уже в 2025 году стартуют съёмки пятой части фильма — а параллельно планируется продолжить серию в формате сериала. Продюсером «Джон Уик: Под Высоким Столом» станет сам актёр.