Valve готовят новую рейтинговую систему для Deadlock

Создатели онлайн-шутера Deadlock подтвердили, что работают над улучшением системы подбора игр.

Во время общения с игроками в Discord разработчики из Valve признали, что сейчас рейтинговая система действует не лучших образом.

Пока система подбора матчей, основанная на персонажах, работает не очень хорошо. Она станет более эффективной, как только мы закончим полную переработку MMR — над ней мы трудимся сейчас.

Сейчас Deadlock остаётся в стадии закрытого бета-теста, и некоторые игроки жалуются на несбалансированный подбор игроков — иногда в одной игре попадаются слишком сильные соперники и слишком слабые тиммейты.

Несмотря на это, новая игра от Valve уже преодолела отметку в 100 тыс. игроков одновременно, сейчас онлайн Deadlock продолжает расти.