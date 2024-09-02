Windows 11 впервые стала самой популярной ОС среди ПК-геймеров

Операционная система Windows 11 впервые с момента запуска обогнала Windows 10 и возглавила топ популярных ОС среди пользователей Steam.

По статистике, в августе Windows 11 использовали 49%, то есть почти половина ПК-геймеров. Доля пользователей Windows 10 в Steam в это же время снизилась с 50% до 47%.

За последние 12 месяцев доля Windows 11 увеличилась более чем в два раза: в августе 2023 года показатель составлял всего 23%. Многие пользователи отказывались от обновления, даже несмотря на то что апдейт был бесплатным для владельцев предыдущей Windows.

В начале сентября в одной из последних тестовых сборок Windows 11 появилось описание функции, позволяющей найти видео и аудио на ПК с помощью обычного текстового запроса в операционной системе.