Авторы EA Sports FC 25 выпустили ролик к возвращению Джанлуиджи Буффона в игру

Разработчики футбольного симулятора EA Sports FC 25 показали карточку и внешний вид итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона в игре.

На одном из официальных каналов вышло небольшое видео с анонсом карточки легендарного голкипера, содержащее ряд моментов из его карьеры и кадры геймплея.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC Italia. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Джанлуиджи Буффон вернётся в футбольную игру от Electronic Arts после годового отсутствия. До 2023 года в симуляторе были доступны его обычные карточки, а к релизу EA Sports FC 24 вратарь завершил карьеру и пропал из списка доступных футболистов.

Теперь же Буффон получит карточку легенды с рейтингом 91: такие уже есть у десятков известных игроков прошлых лет, включая Льва Яшина, Марадону и Пеле.