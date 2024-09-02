Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы EA Sports FC 25 выпустили ролик к возвращению Джанлуиджи Буффона в игру

Авторы EA Sports FC 25 выпустили ролик к возвращению Джанлуиджи Буффона в игру
Аудио-версия:
Комментарии

Разработчики футбольного симулятора EA Sports FC 25 показали карточку и внешний вид итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона в игре.

На одном из официальных каналов вышло небольшое видео с анонсом карточки легендарного голкипера, содержащее ряд моментов из его карьеры и кадры геймплея.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC Italia. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Джанлуиджи Буффон вернётся в футбольную игру от Electronic Arts после годового отсутствия. До 2023 года в симуляторе были доступны его обычные карточки, а к релизу EA Sports FC 24 вратарь завершил карьеру и пропал из списка доступных футболистов.

Теперь же Буффон получит карточку легенды с рейтингом 91: такие уже есть у десятков известных игроков прошлых лет, включая Льва Яшина, Марадону и Пеле.

Материалы по теме
Фото
Авторы EA Sports FC 25 показали новые карточки героев — среди них Азар, Майкон и Каррагер
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android