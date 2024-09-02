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В России открылись предзаказы iPhone 16 — за неделю до анонса от Apple

В России открылись предзаказы iPhone 16 — за неделю до анонса от Apple
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Ещё до официального анонса iPhone 16 от Apple в России стали появляться предложения о предзаказе телефонов новой линейки.

Например, подобную акцию анонсировал интернет-магазин «Яндекс.Маркет». Ритейлер предложил россиянам подать заявку на покупку iPhone 16. Любой авторизованный пользователь сможет оформить предзаказ без предоплаты и каких-то сертификатов.

Цены, примерная дата доставки и другая информация о моделях появятся в «Маркете» после презентации Apple. После этого оформившие предзаказ смогут решить, будут ли они покупать iPhone 16 или нет.

Официально iPhone 16 представят только на следующей неделе. Большая презентация от Apple пройдёт в понедельник, 9 сентября, в 20:00 по московскому времени.

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