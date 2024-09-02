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Новый проект по аниме «Атака титанов» представят 9 сентября — в честь 15-летия манги

Новый проект по аниме «Атака титанов» представят 9 сентября — в честь 15-летия манги
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Создатели аниме-сериала «Атака титанов» сообщили, что фанатов франшизы в скором времени ждёт большой анонс. 9 сентября, в день 15-летия с выхода первого тома манги, авторы представят новый проект.

Пока неизвестно, что именно ждёт любителей «Атаки титанов». Фанаты ждут игровой адаптации или приквела, но это может быть и что-то другое — тематическая выставка, мерч в стиле сериала или коллаборация с другим тайтлом. Подробности пока не сообщаются.

Ранее студия, снявшая аниме по мотивам «Атаки титанов», объявила о выпуске полнометражного фильма. В нём объединят все эпизоды четырёх сезонов сериала и обновят визуальные эффекты. Дата выхода Attack on Titan The Movie: THE LAST ATTACK пока не раскрывается.

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