В Steam стартовал Фестиваль космических исследований со скидками на сотни игр

2 сентября в Steam начался Фестиваль космических исследований — он посвящён проектам, в которых можно выйти за пределы Земли и бороздить просторы космоса. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

В магазине очков Steam также появились бесплатные награды — рамка для аватара, анимированные аватар и стикер.

Интересные предложения на Фестивале космических исследований в Steam

Фестиваль космических исследований в Steam продлится до 9 сентября включительно. На протяжении всей недели размер скидок останется неизменным.