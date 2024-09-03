В Steam стартовал Фестиваль космических исследований со скидками на сотни игр
2 сентября в Steam начался Фестиваль космических исследований — он посвящён проектам, в которых можно выйти за пределы Земли и бороздить просторы космоса. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.
В магазине очков Steam также появились бесплатные награды — рамка для аватара, анимированные аватар и стикер.
Интересные предложения на Фестивале космических исследований в Steam
- No Man's Sky — 760 рублей (- 60%)
- Stellaris — 549 рублей (- 75%)
- Planet Crafter — 658 рублей (- 30%)
- Everspace 2 — 640 рублей (- 60%)
- Astroneer — 440 рублей (- 60%)
- Ixion — 540 рублей (- 55%)
- Space Engineers — 417 рублей (-50%)
- The Invincible — 791 рубль (- 34%)
- Universe Sandbox — 737 рублей (- 30%)
- FTL: Faster Than Light — 82 рубля (- 75%)
- Age of Wonders: Planetfall — 543 рубля (- 66%).
Фестиваль космических исследований в Steam продлится до 9 сентября включительно. На протяжении всей недели размер скидок останется неизменным.
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