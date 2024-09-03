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В Steam стартовал Фестиваль космических исследований со скидками на сотни игр

В Steam стартовал Фестиваль космических исследований со скидками на сотни игр
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2 сентября в Steam начался Фестиваль космических исследований — он посвящён проектам, в которых можно выйти за пределы Земли и бороздить просторы космоса. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

В магазине очков Steam также появились бесплатные награды — рамка для аватара, анимированные аватар и стикер.

Интересные предложения на Фестивале космических исследований в Steam

Фестиваль космических исследований в Steam продлится до 9 сентября включительно. На протяжении всей недели размер скидок останется неизменным.

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