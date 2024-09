Ридли Скотт объяснил, почему не позвал Рассела Кроу сыграть в «Гладиаторе 2»

Материал содержит спойлеры фильма «Гладиатор».

Совсем скоро состоится премьера фильма «Гладиатор 2» — продолжения исторического эпоса, вышедшего в 2000 году. Главную роль в оригинальной ленте сыграл Рассел Кроу, однако в сиквеле актёр всё же не появится.

Режиссёр обеих лент Ридли Скотт объяснил, почему так получилось. Постановщик отметил, что у него хорошие отношения с актёром, однако с сюжетной точки зрения это бы не имело никакого смысла.

Рассел по-прежнему один из лучших актёров в мире, и я думаю, что у нас хорошие отношения. Я надеюсь на это. Пока он не начнёт жаловаться на то, что с ним не посоветовались. Но зачем мне звать его во вторую часть? Его герой уже мёртв.

События «Гладиатора 2» развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина будет связана с оригинальной лентой с Расселом Кроу и расскажет историю о восстании нового гладиатора. Главные роли в фильме сыграли Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дэнзел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»).

Премьера «Гладиатора 2» состоится 15 ноября в Европе и 22 ноября в США.