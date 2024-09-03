«Единственная причина снять этот фильм»: режиссёр «Джокера 2» — о возможном провале ленты

Уже совсем скоро состоится премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» — продолжения знаменитого триллера с Хоакином Фениксом. Оригинальная лента вышла в 2019 году и стала большим хитом для студии Warner Bros., собрав в прокате больше $ 1 млрд.

В недавнем интервью изданию Empire режиссёр Тодд Филлипс рассказал о своём отношении к потенциальному провалу сиквела. Постановщик заявил, что решил снять продолжение именно по причине боязни провалиться — в ином случае он и Хоакин Феникс даже не взялись бы за эту работу.

Если фильм не кажется опасным, если нет большой вероятности, что ты потерпишь большую неудачу, тогда… какой в ​​этом смысл? Это была единственная причина снять этот фильм. Единственная причина, по которой Хоакин вообще снялся бы в продолжении, — это если бы эта затея его пугала. Во время съёмок первого фильма он ощущал этот страх каждый день: «Что мы, чёрт возьми, делаем?» Он не хотел, чтобы всё было легко. И он вновь хотел почувствовать себя таким же тревожным во время съёмок продолжения.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» состоится на Венецианском кинофестивале, а в кинотеатрах лента выйдет 4 октября. Главные роли в продолжении сыграли Хоакин Феникс и Леди Гага.