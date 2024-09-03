Google, Amazon и другие компании прослушивают пользователей по всему миру — СМИ

Издание 404 Media опубликовало новое расследование, посвящённое американской компании Cox Media Group. По данным журналистов, к ним в руки попал документ, который конгломерат разослал своим крупнейшим партнёрам. В нём речь идёт о технологии Active Listening («Активное слушание»), которая используется для прослушки пользователей по всему миру.

Согласно информации издания, функция уже давно используется крупными компаниями вроде Google и Amazon для создания таргетированный рекламы. Active Listening якобы анализирует ключевые слова пользователей гаджетов, после чего рекламирует им тот или иной товар в соцсетях и поисковиках, о которых они могли упомянуть несколько минут назад.

На ситуацию уже отреагировали крупнейшие мировые компании. Так, в Amazon заявили, что никогда не пользовались технологией, хоть и знали о ней. Google удалила все упоминания Cox Media Group из своих сервисов, а создатели «Инстаграма»* и «Фейсбука»* из Meta* начали некую внутреннюю проверку.

* — деятельность компании Meta считается в России экстремистской. Соцсети «Инстаграм» и «Фейсбук» запрещены в стране.