Black Myth: Wukong три недели подряд лидирует в чартах Steam

Сервис Steam DB опубликовал свежие данные о чартах продаж Steam с 27 августа по 3 сентября. Как всегда, в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке, а не по проданным копиям.

Лидером третью неделю подряд остаётся экшен по китайской мифологии Black Myth: Wukong. На втором месте оказался предзаказ Call of Duty: Black Ops 6 — игроки начали покупать игру ради доступа к закрытой бете. На третьей строчке очутился экшен Warhammer 40,000: Space Marine 2, который выходит 9 сентября, а в раннем доступе появится уже 4-го числа.

В десятку также вошли Risk of Rain 2 и её дополнение Seekers of the Storm, Hogwarts Legacy и ремейк стратегии Age of Mythology.

Чарт Steam с 27 августа по 3 сентября

Black Myth: Wukong Call of Duty: Black Ops 6 Warhammer 40,000: Space Marine 2 Risk of Rain 2 Steam Deck Risk of Rain 2: Seekers of the Storm Hogwarts Legacy Gundam Breaker 4 Age of Mythology: Retold Dead by Daylight.