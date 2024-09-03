Эксперты назвали лучшие процессоры для игр на осень 2024 года

Издание GamesRadar опубликовало актуальную подборку лучших процессоров для игр по состоянию на осень 2024 года. Журналисты составили свой топ по соотношению цена-качества и выбрал девять чипов, которые отлично подойдут для современных проектов.

Абсолютным лидером топа авторы назвали Intel Core i5-13600K — он отлично подходит как для игр, так и для рабочих задач. На втором месте оказался AMD Ryzen 5 5600x благодаря своей мощности за небольшую стоимость, а замкнул тройку AMD Ryzen 5 8600G, лишь немного уступив своим конкурентам.

Лучшие процессоры на осень 2024 года от GamesRadar

Intel Core i5-13600K AMD Ryzen 5 5600x AMD Ryzen 5 8600G Intel Core i9-13900K Intel Core i7-13700K Intel Core i5-12600K Intel Core i9-12900K Intel Core i5-11600K Intel Core i7-12700K.