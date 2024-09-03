Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Группы. Стрим B. День 1
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Эксперты назвали лучшие процессоры для игр на осень 2024 года

Эксперты назвали лучшие процессоры для игр на осень 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии

Издание GamesRadar опубликовало актуальную подборку лучших процессоров для игр по состоянию на осень 2024 года. Журналисты составили свой топ по соотношению цена-качества и выбрал девять чипов, которые отлично подойдут для современных проектов.

Абсолютным лидером топа авторы назвали Intel Core i5-13600K — он отлично подходит как для игр, так и для рабочих задач. На втором месте оказался AMD Ryzen 5 5600x благодаря своей мощности за небольшую стоимость, а замкнул тройку AMD Ryzen 5 8600G, лишь немного уступив своим конкурентам.

Лучшие процессоры на осень 2024 года от GamesRadar

  1. Intel Core i5-13600K
  2. AMD Ryzen 5 5600x
  3. AMD Ryzen 5 8600G
  4. Intel Core i9-13900K
  5. Intel Core i7-13700K
  6. Intel Core i5-12600K
  7. Intel Core i9-12900K
  8. Intel Core i5-11600K
  9. Intel Core i7-12700K.
Материалы по теме
Новый апдейт Windows 11 улучшит работу процессоров AMD Zen 5
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android