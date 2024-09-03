Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Группы. Стрим B. День 1
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Энолы Холмс» Луис Патридж сыграет в «Хрониках Нарнии» Гретты Гервиг

Звезда «Энолы Холмс» Луис Патридж сыграет в «Хрониках Нарнии» Гретты Гервиг
Аудио-версия:
Комментарии

Как сообщает издание Deadline, режиссёр Гретта Гервиг уже нашла исполнителя главной роли в будущем перезапуске серии «Хроники Нарнии». Роль Питера Певенси, самого старшего члена семьи, сыграет британец Луис Патридж.

Сейчас актёр больше всего известен по воплощению виконта Тьюксбери во франшизе «Энола Холмс» с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом. Судя по всему, артист впечатлил создательницу «Барби», после чего и получил одну из важнейших ролей в своей карьере. Имена других исполнителей главных ролей всё ещё остаются неизвестными — как и дата выхода ленты.

«Хроники Нарнии» рассказывают о четверых подростках (Питере, Сьюзен, Эдмунде и Люси), которые неожиданно попадают в волшебный мир Нарнии, где животные умеют разговаривать, магия уже давно никого не удивляет, а добро постоянно борется со злом. Работу над проектом Гретта Гервиг начала летом 2023 года после выхода фильма «Барби».

Материалы по теме
Смог ли второй сезон «Властелина колец: Кольца власти» спасти сериал?
Смог ли второй сезон «Властелина колец: Кольца власти» спасти сериал?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android