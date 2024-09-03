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«Представителей Valve до сих пор не видел»: авторы Dota 2 отменили встречу с участниками The International 2024

«Представителей Valve ещё не видел»: авторы Dota 2 отменили встречу с участниками TI13
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Valve отменила традиционную встречу с командами перед началом The International 2024 по Dota 2. Об этом сообщил менеджер BetBoom Team Лука Lukawa Насуашвили.

Он отметил, что вообще не видел разработчиков в отеле, где пройдёт групповая стадия чемпионата.

Кстати, ежегодной встречи Valve не было (обычно они анонсируют на ней группы и говорят примерно то же, что было написано в приветственном письме). Да и представителей Valve я до сих пор не видел в гостинице — может, конечно, они будут позже, либо мы пока не пересеклись. Все эти звоночки превращаются в очень грустную песню…

Позже ему ответил аналитик Илья Leamare Силаков, указав на то, что Valve передала организацию турнира оператору PGL.

Ну так карт-бланш у PGL сейчас. Но люди из Valve были, просто не все они в том же отеле.

The International 2024 по Dota 2 пройдёт с 4 по 15 сентября в Копенгагене. Призовой фонд турнира превысит $ 2,3 млн.

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