Авторы Harry Potter: Quidditch Champions отказались от правил квиддича из «Гарри Поттера»

Студия Unbroken Studios опубликовала подробный геймплейный ролик Harry Potter: Quidditch Champions — новой игры по вселенной «Гарри Поттера». Как следует из названия, игра посвящена квиддичу — местному виду спорта, где необходимо забивать голы в специальные кольца, уворачиваясь от бладжеров.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Одним из важнейших элементов Quidditch Champions станут переработанные правила квиддича. Авторы отказались от книжных элементов вида спорта: в игре за поимку снитча команда ловца получит 30 очков вместо 150, а сам матч при этом продолжится. Победителем же выступит коллектив, первым набравший 100 очков, либо имеющий больше очков по истечении таймера.

В целом подобное изменение кажется логичным для видеоигры — иначе умелые ловцы заканчивали бы матчи за несколько минут одним ловким движением. С изменёнными правилами от поимки снитча зависят лишь 30 очков — треть от нужного для победы результата.

Harry Potter: Quidditch Champions поступит в продажу уже вечером 3 сентября на ПК и консолях.