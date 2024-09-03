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Драму «Время жить» с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью покажут в сентябре в Сан-Себастьяне

Драму «Время жить» с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью покажут в сентябре в Сан-Себастьяне
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Организаторы кинофестивале в Сан-Себастьяне объявили, что фильмом закрытия ивента станет картина «Время жить». Мелодраму с Флоренс Пью и Эндрю Гарфилдом покажут в последний день — 28 сентября. На этом же мероприятии покажут и другую новинку — испанский триллер «Платформа 2» от Netflix.

«Время жить» расскажет историю целеустремлённой Альмут и недавно разведённого холостяка Тобиаса. Однажды они встречаются при забавных обстоятельствах, после чего сближаются и становятся мужем и женой. Идиллию нарушает роковая новость: Альмут предстоит борьба с серьёзной болезнью. Не теряя надежды, пара осознаёт ценность каждого отведённого момента и решает жить так, чтобы ни одна минута не пропала зря.

Картина официально выйдет в прокате России уже 17 октября. Режиссёром ленты выступил Джон Краули, постановщик «Бруклина» и «Щегла».

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