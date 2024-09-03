Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Глава ФКС России про россиян на TI2024: никакая политическая обстановка не помешает им

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в комментарии «Чемпионату» оценил представительство России на The International 2024, главном турнире по Dota 2.

Смит напомнил, что на турнире выступит сразу 17 российских киберспортсменов — больше, чем из любой другой страны мира.

Это ещё раз подтверждает, что наши игроки показывают высокие результаты в киберспорте, и никакая политическая обстановка не может помешать им выступать на крупных международных турнирах. Безусловно, мы планируем освещать турнир в наших социальных сетях и будем внимательно следить за всеми матчами.

На The International по Dota 2 выступит три российские команды — Team Spirit, BetBoom Team и 1win. Ещё несколько отечественных игроков будут выступать за коллективы из Европы.